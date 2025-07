Con Determina Dirigenziale del Servizio “Urbanistica” della Regione Puglia n. 252 del 20.06.2025 è stata approvata la Strategia Urbana Territoriale denominata “Andria R.E.S.P.I.R.A.” (Riqualificazione, Energia, Sostenibilità, Pedonabilità, Infrastrutture verdi, Rinaturalizzazione, qualità dell’Aria) a valere sulla procedura negoziale avviata dalla Regione Puglia nel Gennaio 2025.

La Strategia Urbana di Andria prevede una serie di interventi, estrapolati dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e dal Piano delle Azione dell’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), approvati dal Consiglio Comunale nel corso dell’ultimo anno, aventi come obiettivi comuni: la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera; la riduzione delle emissioni di gas a effetto Serra; la riduzione delle emissioni sonore da traffico; la riduzione del consumo di suolo ed infine la riduzione degli impatti negativi dovuti alla insicurezza (incidenti, feriti, morti).

Gli interventi ammessi immediatamente a finanziamento, per l’importo di circa € 5.100.000,00, sono: rigenerazione di Corso Cavour (int. 1) e riqualificazione di Largo Caneva e contestuale creazione area verde attrezzata (int. 3).

Per Corso Cavour l’intervento, quale stralcio rilevante di un intervento di più ampio respiro, ridefinirà le qualità estetico-percettive e le prestazioni socio-ambientali del sistema degli spazi pubblici, di rilevante centralità della città di Andria, costituito da: Palazzo Ducale, per il quale è in corso l’intervento di restauro e riuso; Piazza Catuma, via Porta Castello e Corso cavour. Il sistema di spazi pubblici sopra definito si candida a diventare una polarità culturale e artistica, oltre che commerciale e sociale, della città. Diventeranno tutti spazi ad esclusiva fruizione pedonale e spazi densi di attività commerciali e ristorative. L’intervento si propone di agire in continuità con lo stato esistente in termini di funzioni e densità d’uso, integrando una particolare attenzione per gli aspetti artistici e culturali.

Per Largo Caneva l’infrastruttura verde urbana di nuova generazione sarà in grado di porsi come dotazione pubblica a servizio della popolazione locale e di innestare percorsi socio-culturali virtuosi tali da avere risonanza concreta sulla qualità dello spazio pubblico e di porsi al servizio di stili di vita locali salubri e attinenti alla qualità alimentare.

«In qualità di Assessore alla Qualità della V – afferma l’avv. Savino Losappio – sono soddisfatto della strategia definita che ha ottenuto il finanziamento regionale di euro 5 milioni100,00 che ci aiuterà a trasformare il volto di alcune zone della città con una visione più ampia e con un taglio decisamente ambientale. Ringrazio tutto il Settore Ambiente e in particolare il dirigente per l’impegno profuso e per l’ottimo risultato raggiunto, dato che in Regione è stata molto apprezzata la strategia e la visione ivi definita».

Adesso il Comune è chiamato ad avviare e concludere i PFTE (progetti di fattibilità tecnica ed economica) dei suddetti interventi, i quali dovranno essere presentati presso il Servizio Urbanistico Regionale entro la fine del mese di Ottobre 2025. L’amministrazione, per entrambi i progetti, avvierà una progettazione partecipata che sarà attuata nel prossimo mese di luglio.