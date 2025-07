Due ristrutturazioni importanti per due immobili che saranno destinati a centro servizi e spazio per persone con disabilità: la Giunta Comunale ha deliberato nei giorni scorsi sulla fattibilità economica e tecnica di due progetti importanti che permetteranno di recuperare e rifunzionalizzare due immobili.

Si tratta dell’immobile ubicato in via Santa Maria delle Grazie e dell’immobile ubicato in via Santa Chiara: nel primo, l’Amministrazione con fondi PNRR punta a recuperare l’ex Istituto Educativo Femminile S. Anna di proprietà della Diocesi ma concesso in comodato d’uso gratuito al Comune di Andria, su cui sarà realizzato un Centro Servizi – Stazioni di posta, un centro di prima accoglienza che svolga anche funzioni di “fermo posta” e di residenza anagrafica (spesa complessiva di € 910.000,00).

Per l’immobile di via Santa Chiara, invece, la ristrutturazione edilizia (finanziamento pari a Euro 230.045,00) prevede la realizzazione di spazi ospitali destinati a persone con disabilità, con l’obiettivo di creare spazi abitativi nell’appartamento al primo piano e spazi lavorativi nel locale al piano terra, al fine di realizzare un’iniziativa del tipo “abitazione-lavoro”.

Ad occuparsi della progettazione il Settore Lavori Pubblici. «Si tratta di due opere strategiche sul fronte del supporto alle fasce sociali più deboli – sottolinea l’Assessore al Quotidiano, arch. Mario Loconte – Un centro di accoglienza e un alloggio per disabili sono segni di attenzione che vedranno riqualificare altri due immobili con un valore del recupero particolarmente importante rispetto alla destinazione funzionale individuata. La rigenerazione urbana, partendo dalla riqualificazione dei luoghi mira proprio all’attenzione e alla cura delle persone centro e obiettivo su cui deve volgere la visione di rinascita di un tessuto urbano».