Viviamo nell’epoca delle narrazioni. Non c’è una sola verità ma realtà diverse a seconda della narrazione proposta o che si sceglie di ascoltare. Il punto è che alcune narrazioni hanno più forza di altre, più pervasività di altre. Come si cerca la verità, oggi?

“In tempi di menzogna universale, dire la verità è un atto rivoluzionario”, affermava George Orwell e per questo è fondamentale leggere i fatti, ascoltare le testimonianze e restituire alla realtà le sue parole.

Amnesty International ha esaminato nel dettaglio le violazioni commesse da Israele nella Striscia di Gaza tra il 7 ottobre 2023 e l’inizio di luglio del 2024, ha constatato “l’intento specifico di distruggere la popolazione” e, rifacendosi alla giurisprudenza internazionale, ha dichiarato che in Palestina è in atto un genocidio. “Ti senti come se fossi un subumano: il genocidio di Israele contro la popolazione palestinese a Gaza” è il nome del report pubblicato. Per presentarlo, abbiamo invitato una delle voci più autorevoli dell’ONG internazionale: Tina Marinari, coordinatrice campagne Amnesty International Italia. Insieme a lei Valeria Ricchiuti, referente territoriale per Amnesty International Puglia-Matera.

Martedì 1 luglio 2025, alle ore 20.00, presso Officina San Domenico ad Andria, torna la rassegna “Parliamo di” con un appuntamento di forte rilevanza civile e politica. L’appuntamento, ad ingresso libero, ha l’obiettivo di condividere conoscenza, costruire consapevolezza e chiamare la cittadinanza a una presa di posizione chiara. Perché il genocidio non si può ignorare. E la giustizia comincia nel momento in cui scegliamo di vedere.