Il Parco giochi di Santa Maria Vetere è pronto e sta per essere riconsegnato alla città. I lavori di intervento sono stati ultimati: riqualificato, sistemato e nuovamente dotato di arredo urbano e parco giochi per i più piccoli, anche per i diversamente abili. Il Parco torna a nuova vita dopo gli interventi dell’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Qualità della Vita – delega all’Ambiente. Beneficiando di finanziamenti regionali sono state acquistate le giostrine per i più piccoli, mentre con risorse comunali è stato rimosso il vecchio tappeto logoro, risistemato il fondo per rendere sicure le stesse giostrine; si è provveduto alla collocazione della pavimentazione antiurto e di un tappetino di erba sintetica. Per rendere più ombreggiata la zona, si è anche provveduto alla piantumazione di 12 alberi.

A stretto giro si completerà l’opera con l’impianto di videosorveglianza. I lavori di riqualificazione della piazza prevedono anche la risistemazione dei marciapiedi previa rimozione degli alberi di pino presenti. Gli alberi saranno sostituiti con essenze più adatte ad essere allocate sui marciapiedi. «E’ un bene che abbiamo sistemato, riqualificato ed ora sarà riconsegnato al quartiere e che appartiene a tutti i cittadini – commenta l’assessore Savino Losappio – Ai residenti in particolare chiediamo una particolare cura e attenzione. Si è provveduto, infatti, a riqualificare con notevoli sacrifici, viste le note condizioni economiche e finanziarie difficili dell’ente. Cosicchè sarebbero assurdi atti di vandalismo o nuovo degrado».

Il parco sarà riconsegnato con cerimonia pubblica giovedì 26 giugno alle ore 18,30.