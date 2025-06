Si rinnova per il secondo anno consecutivo il ricordo della dott.ssa Luciana Pastore attraverso un concorso pubblico per l’assegnazione di una borsa di studio in Pediatria a lei dedicata indetto dall’Università di Bari “Aldo Moro”.

La dott.ssa Pastore, prematuramente scomparsa nel 2022 all’età di 26 anni a causa di un male incurabile, era laureata in Medicina e Chirurgia. Il premio, fortemente voluto e finanziato dalla famiglia, ha un valore di 1500€ ed è destinato al miglior laureato in Medicina e Chirurgia dell’UniBa che ha conseguito il diploma di specializzazione in Pediatria, sviluppando una tesi su tematiche attinenti alla neonatologia.

«Con la creazione di questa borsa di studio intitolata a Luciana» spiega il papà Antonio «vogliamo onorare la sua memoria e il suo straordinario impegno nella vita e nella seppur breve esperienza professionale. La sua passione, la sua dedizione e il suo spirito generoso continueranno a vivere attraverso il sostegno a giovani talenti che, come lei, credono nella conoscenza, nella cura e nel futuro. È un gesto che nasce dal dolore, ma che guarda alla speranza».

Si tratta solo di una delle iniziative portate avanti in questi anni nel nome della dott.ssa Luciana Pastore. Ricordiamo la pubblicazione del libro “Luciana, la Dottoressa con la valigia e la sua prima missione”. Ma c’è molto di più, il tutto consultabile sul sito ufficiale dell’Associazione “Luciana Pastore” e sui suoi profili social, tramite i quali è possibile anche contribuire liberamente ai progetti futuri.

«Luciana, ovunque si trovi» conclude il papà Antonio «sarà orgogliosa di poter contribuire a realizzare i sogni di futuri dottori e dottoresse».

Di Nicola Di Chio.