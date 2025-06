Al via ieri la fase delle prove orali degli esami di maturità in Italia. Decine i ragazzi sottoposti all’ultimo ostacolo prima del completamento del percorso quinquennale della scuola superiore di secondo grado. Ad Andria subito le prime sensazioni a caldo di uno degli studenti maturati.

«L’ansia era così tanta che sembrava come se avessi un’incudine sulle spalle, però dopo la prova mi sentivo più leggero di una piuma» spiega Manuele, diplomato ieri presso il Liceo Scientifico “Nuzzi” di Andria. Gli esami di maturità hanno sempre causato ansie e stress nei giovani maturandi e incutono timore nei più giovani che negli anni a venire dovranno sottoporsi a questo scoglio. La prova orale dell’esame di maturità è sempre stato il nemico più temuto dagli studenti, che si pone come un rito di iniziazione per il passaggio dall’adolescenza a quello dell’età adulta.

La durata dello svolgimento dell’esame è generalmente di un’ora e il responso è emesso dalla Commissione d’Esame che è composta da 6 commissari, di cui 3 interni e 3 esterni, e da un presidente. Il numero fissato delle prove che si svolgono in un giorno è 5 e l’esame può valere massimo 20 punti, che sommati ai 40 punti delle prove scritte e i 40 crediti accumulati nel triennio conclusivo totalizzano 100 punti.

Si inizia con l’analisi di un materiale scelto dalla Commissione, che può consistere in un testo, un documento o un progetto. «Il documento era l’ultimo capitolo della coscienza di Zeno scritta da Italo Svevo ed era presente l’intero brano. – dichiara Manuele – Dovevo descrivere il documento, presentare brevemente l’autore e il testo e poi farne l’analisi, centrando il nucleo riguardo la ragione e la follia, così da svolgere collegamenti interdisciplinari. Durante la seconda fase poi il presidente della Commissione ha rivolto una domanda di educazione civica, riguardo il principio di individualità e della massificazione del popolo».

L’esame di maturità, nonostante la paura e le tensioni che si creano, non è solo un compito impegnativo su tutti gli argomenti trattati durante l’anno scolastico, ma una transizione dal mondo dei banchi a quello del lavoro o dell’università ed incarna concretamente il senso del detto “Si chiude una porta, si apre un portone”, segnando l’inizio di nuove strade possibili.

Di Samuele Acquaviva