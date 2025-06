12 squadre, decine di ragazzi impegnati, centinaia di spettatori assiepati a bordo campo, migliaia quelli che visualizzano i contenuti sui social ed un modello come quello della Kings League. Il calcio estivo torna protagonista per il secondo anno consecutivo ad Andria con la Summer Cup all’interno dello storico Oratorio “Salesiano” grazie all’idea di quattro ragazzi, Davide Luce, Francesco Bonadies, Antonio Lomuscio e Riccardo Inchingolo: «Tutto nasce dalla volontà di portare una forma di svago nella nostra città che purtroppo vede svuotarsi in estate – dice Francesco Bonadies – e di riprendere una tradizione calcistica dell’oratorio salesiano che era il torneo Falcone, che per vari motivi era stato annullato». La loro idea si è rivelata vincente e ha catalizzato l’interesse dei social, tanto da sorprenderli: «L’obiettivo era quello di spingere molto sulla comunicazione – spiega ancora Francesco Bonadies – ma mai avremmo pensato di raddoppiare i numeri della scorsa edizione raggiungendo negli ultimi 2 mesi e mezzo le 2 milioni di visualizzazioni solo su Instagram e più di mezzo milione su TikTok».

Si tratta nello specifico di un torneo di calcio a 7 partito già lo scorso 12 maggio all’oratorio Salesiano, con la partecipazione di 12 squadre divise in 2 gironi, e che adesso vive la grande attesa per i quarti di finale dopo la conclusione dei playout. Gli incontri si disputano in 2 tempi da 25 minuti, senza la regola del fuorigioco e con la possibilità di sostituzioni illimitate. Il sistema è simile a quello della Kings League, competizione internazionale creata dall’ex calciatore Gerard Piqué, che ha unito il calcio, con l’adattamento di norme originali, ai social. Proprio da questa, la Summer Cup ha attinto alcune caratteristiche, quali il rigore presidenziale, dove il presidente di una squadra ha la possibilità di tirare un rigore, e le Summercards, delle carte che vengono pescate prima dell’inizio della partita e che rappresentano dei bonus da usare, come rigori o espulsioni di giocatori avversari per un tempo limitato: «Abbiamo adottato queste regole per creare qualcosa destinato a divertire e ad essere uno show più che un torneo di calcio fine a sé stesso» continua l’ideatore. Il torneo prevede una fase iniziale di “campionato”, dove in 6 turni le squadre dei 2 gironi si sfidano, e, una volta finito, le classifiche prevedono la formazione di un tabellone a eliminazione diretta. Nei prossimi giorni, come già delineato, inizieranno i quarti, dove si lascerà più spazio al calcio con la rimozione delle Summercards.

La Summer Cup ha preso notevolmente piede in città, interessando numerosi appassionati e giovani, dando agli ideatori nuovi spunti di miglioramento: «Siamo soddisfatti di ciò che è stato fatto fino ad ora, ma è chiaro che il nostro obiettivo è quello di fare sempre qualcosa in più sotto tutti i punti di vista» dice il giovane organizzatore. Si attende ora il calcio d’inizio, in attesa del nome della squadra vincitrice dell’edizione del 2025, ma il fenomeno è ormai inarrestabile e non ha intenzione di fermarsi.

Di Samuele Acquaviva