Nel primo pomeriggio di ieri 22 giugno si è sviluppato un incendio di sterpaglie, in largo Caneva, che ha richiesto l’intervento immediato della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco. L’incendio, che ha interessato l’area incolta e rigogliosa di sterpaglie, ha lambito in modo pericoloso anche i palazzi circostanti e causando notevoli disagi ai residenti della zona.

Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, hanno prodotto un’intensa fuliggine e molestie olfattive, creando condizioni di disagio e preoccupazione tra i cittadini. Gli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto, hanno immediatamente proceduto alla perimetrazione dell’area dell’incendio attraverso tecniche di geolocalizzazione. Inoltre, hanno consultato le banche dati catastali identificando tutti i proprietari dei terreni coinvolti.

Si procederà, nelle prossime ore, alla notifica dei verbali per la violazione dell’ordinanza sindacale e della legge regionale 38 del 2016 con una sanzione di €. 833,33, per omessa bonifica da sterpaglie e vegetazione spontanea dei fondi.

Le sanzioni saranno comminate a carico di ciascun proprietario e in caso di comproprietà del fondo la sanzione sarà ripetuta per ogni singolo comproprietario.

L’Amministrazione raccomanda ai cittadini e proprietari di prestare massima attenzione e prudenza in questi giorni, sottolineando l’importanza di tutelare l’ambiente e la salute pubblica. La tutela dell’ambiente e la sicurezza dei cittadini rappresentano una priorità assoluta per le autorità locali, che invitano alla responsabilità di tutti nel rispetto delle normative vigenti per prevenire simili episodi in futuro.