Il Club Scacchi Andria ha avviato un nuovo progetto in città grazie al coinvolgimento dell’Officina San Domenico. I primi incontri tra gli scacchisti hanno già avuto luogo dalla fine di maggio e proseguono ogni giovedì dalle 19 alle 23. Già in molti si sono avvicinati al mondo degli scacchi e testato le proprie abilità strategiche, grazie alla presenza di dieci scacchiere. Negli incontri spazio anche all’affinamento di tecniche ed all’insegnamento di uno sport vero e proprio che ha visto anche l’avvicinamento di diversi nuovi appassionati che si sono messi già alla prova con giocatori di alto livello.

L’Officina San Domenico, che ha offerto i suoi spazi al Club Scacchi, nel tempo si è messa in luce per le numerose iniziative proposte e si è imposta in città come un centro ricreativo moderno e accogliente. Ma se da una parte si può segnalare positivamente un luogo come questo assieme per esempio al nuovo spazio culturale all’interno del mercato di via Flavio Giugno inaugurato oggi o alla riqualificazione delle due biblioteche cittadine ed alla creazione di spazi aperti, dall’altra bisogna analizzare la poca valorizzazione di questi ultimi. Un esempio sono i numerosi parchi giochi, dei quali la maggior parte sono poco curati e non messi in sicurezza per i più piccoli; la presenza di strutture spesso chiuse e che vengono utilizzate solo in occasione di avvenimenti “eccezionali”, come fiere e festival. Un esempio l’ex mattatoio di via Canosa.

La speranza del Club è proprio quello di fondare una vera associazione scacchistica, con il desiderio di dare vita ad un centro dove chiunque possa comprendere le tecniche dello sport per capirne i valori fondanti, o anche solo per passare del tempo in modo costruttivo ma divertente. Ciò che vive è la speranza di vedere più incontri e nuovi progetti educativi e positivi nella città di Andria, per offrire una modesta quantità di strade e percorsi formativi.

Di Samuele Acquaviva