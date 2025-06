Sarà Varese ad ospitare la fase nazionale di orienteering a settembre prossimo ed a rappresentare la Puglia ci sarà anche Andria. A gareggiare per la categoria “Allievi” ci saranno gli studenti del liceo “Carlo Troya” di Andria. Sono Giovanni Maria Leone, Samuele Acquaviva e Giovanni Capozza i tre che hanno vinto la gara regionale del 16 maggio scorso assicurandosi così l’accesso alla fase successiva. La manifestazione, in occasione dei Giochi Sportivi Studenteschi, si è tenuta a Marina di Ginosa, in provincia di Taranto. I tre atleti, dopo aver primeggiato nella gara provinciale svoltasi a Monopoli occupando tutti i gradini del podio, hanno trionfato nuovamente. I rappresentanti del liceo andriese si sono destreggiati carte alla mano all’interno del Bosco Regina affrontando, in un percorso lungo 1,7 km, il caldo e la flora del posto e si sono aggiudicati il primo posto individuale e di squadra. A causa di un infortunio l’allieva Maria Lourdes Zinni, unica ad essersi qualificata nella categoria “Allieve” alla fase regionale, ha concluso la sua gara a Ginosa al decimo posto.

A classificarsi primo è stato Giovanni Maria Leone, che ha conseguito anche il premio individuale, mentre Samuele Acquaviva ha chiuso la gara in quarta posizione. I due studenti hanno poi ricevuto cure mediche per le ferite procurate nella pineta a testimonianza della difficoltà del percorso. Per lo studente Giovanni Capozza invece un problema tecnico sulla punzonatura di una lanterna. Di conseguenza il suo tempo di gara è stato annullato. Nonostante questo tutta la squadra, sommate le classifiche individuali, ha ottenuto la prima posizione, qualificandosi alla fase nazionale.

Soddisfazione è stata espressa dalla preside del liceo “Carlo Troya” Addolorata Guarino, che si è detta fiera dei risultati raggiunti con impegno e dedizione dagli studenti dell’istituto da lei guidato. E adesso tutte le attenzioni sono rivolte alla fase nazionale, in Lombardia, per provare a portare a casa il titolo di campioni d’Italia.