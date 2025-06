In vista della stagione estiva e alla luce del perdurare della crisi idrica che sta interessando l’intero bacino del Mediterraneo, il Comune di Andria invita la cittadinanza a un uso responsabile e consapevole della risorsa idrica.

Le piogge degli ultimi mesi non sono state sufficienti a ripristinare le scorte e le fonti che alimentano il sistema gestito da AQP risultano ancora in deficit: gli invasi registrano una disponibilità inferiore del 42% rispetto alla media storica, mentre le sorgenti irpine – fondamentali per il fabbisogno della nostra regione – hanno visto una riduzione di portata del 29%. Nonostante ciò, grazie all’interconnessione del sistema e alle strategie messe in atto da AQP, la situazione non è ancora di emergenza per il servizio potabile, e l’erogazione continua regolarmente in tutto il territorio, incluso il Comune di Andria. Dal 21 ottobre 2024 è attiva una misura di riduzione della pressione idrica sull’intera rete, che consente di ottimizzare l’uso dell’acqua senza compromettere la qualità del servizio.

É stata avviata comunque la campagna informativa “Siamo in riserva”, rilanciata da AQP, che punta a sensibilizzare tutti i cittadini su comportamenti virtuosi, fondamentali per evitare inasprimenti delle restrizioni. Piccoli gesti quotidiani – come chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti, utilizzare elettrodomestici a pieno carico, o evitare sprechi nell’irrigazione – possono fare una grande differenza.

Il Comune di Andria, in linea con la Regione Puglia e con l’Autorità Idrica Pugliese, si unisce all’appello: ogni goccia conta. Collaborare, oggi più che mai, è un dovere civico per tutelare una risorsa preziosa e garantirne l’accesso a tutti anche nei mesi più critici. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare il sito di Acquedotto Pugliese alla sezione dedicata alla gestione della crisi idrica.