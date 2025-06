Un’invasione di blatte provenienti dai tombini sta creando allarme tra i residenti di Andria. Il fenomeno, segnalato da numerosi cittadini nelle ultime settimane, interessa principalmente via Trani, viale Roma e via Firenze, generando crescente disagio nella popolazione.

Forza Italia Giovani Andria ha espresso forte preoccupazione per la situazione, sollevando interrogativi sulla gestione della rete fognaria e sulla pianificazione degli interventi di disinfestazione. Il problema, come sottolineato dal movimento giovanile del partito, tende ad accentuarsi durante i mesi estivi, rendendo ancora più urgente un intervento risolutivo.

L’organizzazione ha formulato una richiesta articolata all’amministrazione comunale, chiedendo l’attivazione di un piano di disinfestazione mirato e trasparente. Tra le richieste principali figura la comunicazione puntuale ai cittadini sulle aree interessate dagli interventi e un monitoraggio continuo della situazione con il coinvolgimento degli enti sanitari competenti.

Forza Italia Giovani sollecita inoltre la creazione di un sistema strutturato per la raccolta delle segnalazioni da parte dei cittadini attraverso canali ufficiali, per garantire una risposta più efficace alle problematiche segnalate.

Il movimento chiede all’amministrazione comunale di intervenire con tempestività presso l’Acquedotto Pugliese, ente competente in materia, per tutelare il decoro urbano e le condizioni igienico-sanitarie della città. L’obiettivo è quello di instaurare una collaborazione costruttiva per la risoluzione di questa problematica ambientale di rilevante importanza per la cittadinanza andriese.