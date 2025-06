Un’ischemia non diagnosticata che ha comportato una occasione terapica persa e la conseguente amputazione di una gamba. Tecnicamente si chiama “perdita di chance terapeutiche” e a riconoscerla è stato il tribunale civile di Trani che ha condannato la Asl Bat a risarcire gli eredi della paziente, una donna di Andria, con 75mila euro. A renderlo noto sono gli avvocati della vittima, Davide Di Marco e Gerardo Belcore. All’epoca dei fatti, risalenti al 2017, la donna aveva 79 anni. Secondo quanto ricostruito nel corso del dibattimento, l’anziana si era rivolta all’ospedale di Andria per un dolore alla gamba destra, ma “nonostante la chiarezza e l’urgenza dei sintomi, non furono disposti gli esami diagnostici necessari e utili ad accertare un’ischemia acuta, una condizione grave che, se affrontata in tempo, avrebbe potuto evitare l’amputazione”, riferiscono gli avvocati. La causa è finita nei mesi scorsi con esito positivo per gli eredi della donna.

“La sentenza del tribunale di Trani è un segnale forte e positivo – commenta Di Marco – perché afferma un principio importante: la tutela della salute è un diritto che appartiene a tutti, indipendentemente dall’età o dalle condizioni personali”. “La perdita di chance rappresenta una evoluzione fondamentale nella giurisprudenza in tema di responsabilità sanitaria, perché consente di risarcire non solo il danno certo, ma anche la concreta possibilità perduta”, conclude.