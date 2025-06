In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, che si celebra ogni anno il 14 giugno, l’AVIS Comunale di Andria ha messo in campo due progetti, patrocinati dalla Città di Andria, per sensibilizzare la comunità sull’importanza di un gesto tanto semplice quanto essenziale: donare sangue per salvare vite. Quest’anno l’associazione ha voluto unire creatività, spirito di comunità e solidarietà in due momenti distinti ma strettamente collegati, pensati per coinvolgere tutta la cittadinanza. “Più dolce di così… solo la donazione!” è la campagna di sensibilizzazione attiva dal 9 al 15 giugno 2025. Gli andriesi potranno imbattersi in un gesto di quotidiana dolcezza che si trasforma in un potente messaggio di solidarietà, grazie alla collaborazione tra AVIS Andria e numerosi bar e pasticcerie aderenti all’iniziativa. Saranno distribuite bustine di zucchero personalizzate con il logo AVIS Andria, sulle quali ci sarà stampato un messaggio dedicato all’importanza della donazione di sangue. Un’idea semplice ma dal forte impatto comunicativo: trasformare un gesto automatico e familiare, come dolcificare un caffè o un tè, in un’occasione per riflettere e compiere una scelta di altruismo.

Mentre il 14 giugno, giorno in cui tutto il mondo celebra i donatori di sangue, l’AVIS Andria organizza una raccolta straordinaria in autoemoteca presso Largo Torneo, a partire dalle 8.30. Grazie alla sinergia con la ASL BAT, che metterà a disposizione l’autoemoteca e il personale sanitario qualificato, tutti coloro che vorranno donare sangue potranno farlo in sicurezza e con il supporto di un team esperto. All’iniziativa sono stati invitati diversi rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e il Corpo della Polizia Locale. La loro presenza sarà la testimonianza oggettiva dell’importanza di costruire una comunità solidale anche attraverso piccoli grandi gesti di impegno civile. Ospiti d’eccezione saranno i clown dottori dell’associazione “In Compagnia del Sorriso”, che con la loro presenza porteranno gioia, leggerezza e colori a una mattinata dedicata a un gesto che può salvare vite umane. I clown dottori parteciperanno anche come donatori, incarnando perfettamente il messaggio che ogni cittadino può fare la sua parte.

A sottolineare il valore delle iniziative interviene il Presidente di AVIS Comunale Andria, Vincenzo Zingaro, che dichiara: «Abbiamo voluto caratterizzare questa edizione della Giornata Mondiale del Donatore con due iniziative che racchiudono l’essenza del nostro impegno: semplicità, solidarietà e condivisione. Donare sangue è un gesto di estrema generosità, ma anche di consapevolezza e cittadinanza attiva. Ringraziamo la ASL BAT, l’Amministrazione Comunale, le attività commerciali e le associazioni che ci stanno affiancando in questo percorso. Il nostro invito è rivolto a tutti i cittadini: venite a donare, venite a scoprire il valore autentico di un gesto che fa bene a chi lo riceve, ma anche a chi lo compie. Donare significa dare speranza, donare significa essere protagonisti del bene comune». AVIS Andria rinnova quindi l’invito a tutta la cittadinanza a partecipare numerosi: insieme possiamo fare la differenza poiché nessuno si salva da solo! Per prendere parte alla donazione in autoemoteca è necessario prenotarsi utilizzando i seguenti canali: telefono 0883 559 063 attivo dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 20.30, whatsapp al 320 781 2057 oppure online compilando il modulo al link https://shorturl.at/LPanU.