Seduta di audizioni in IV Commissione, presieduta da Francesco Paolicelli, con all’ordine dei lavori lo stato di avanzamento della Xylella nel territorio della BAT, il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 – Misura 6 ‘Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese’ e l’apertura dei sistemi di irrigazione da parte del personale del Consorzio di Bonifica della Capitanata.

Avanzamento della Xylella nel territorio della BAT

Su richiesta della consigliera Grazia Di Bari (M5S), è stata portata all’attenzione della Commissione, lo stato di avanzamento della Xylella nel territorio della BAT, a seguito del ritrovamento della pianta infetta nel territorio di Minervino Murge, nonostante fino a qualche anno fa sembrava impossibile che il batterio potesse avanzare fino al territorio della BAT. A questa preoccupazione, la consigliera Di Bari ne ha aggiunta anche quella relativa alla constatazione dello stato di abbandono dei terreni dell’azienda agricola provinciale Papparicotta. Da qui, la sua sollecitazione al fine di capire se in questa zona sono previsti interventi e se siano stati presi dei contatti con la Provincia.

Per l’Osservatorio fitosanitario regionale è intervenuto il dirigente Salvatore Infantino, il quale ha chiarito che sono tre le sottospecie di xylella esistenti nel territorio regionale: la pauca che ha devastato l’intero Salento, la fastidiosa fastidiosa ritrovata nel territorio di Triggiano e la multiplex ritrovata nella zona di Santeramo. La pianta infetta, oggetto delle forti preoccupazioni della consigliera Di Bari, è stata eradicata così come tutte quelle ricadenti nell’arco di 50 metri, come è previsto dal Regolamento europeo. L’allarme deve essere contenuto anche se l’attenzione deve essere necessaria, ha rimarcato il dirigente. Ad oggi con l’Arif è stata realizzata un’attività di sorveglianza specifica in agro di Minervino Murge, tanto che sono stati raccolti 8206 campioni, che fortunatamente sono risultati tutti negativi su un’area che va oltre i 2,5 chilometri. Dal punto di vista fitosanitario non si spiega ancora il ritrovamento dell’albero infetto, ma si continuerà ad avere un’attenzione particolare per quel territorio. Forse si è trattato di un caso fortuito a trovare il paziente zero. La Puglia ha un’organizzazione efficiente che consente di rispondere prontamente a questo tipo di problematiche, tale da poter eradicare l’elemento nocivo e poter dichiarare indenne l’area.

In ordine alla situazione in cui oggi si riscontra per l’azienda Papparicotta, il dirigente Infantino ha rassicurato che non ci sono piante positive, ma occorre che la gestione risponda in maniera efficace ed efficiente alle regole del controllo del vettore.

A tal proposito, è intervenuto il vicepresidente della Provincia BAT Lorenzo Marchio Rossi, per rassicurare che l’amministrazione provinciale sin dal 2022 ha garantito l’attività di monitoraggio sulla presenza del batterio xylella e che è giunto il momento per pubblicare un bando di affidamento al fine di essere valorizzata al massimo. Lo si sta affrontando come problema prioritario.

Ad attenzionare le preoccupazioni degli agricoltori della Bat, è intervenuto il Savino Montaruli, dell’Unione Commercio Puglia, per ribadire la necessità di capire come, con un vettore, il batterio sia arrivato in un albero del territorio di Minervino Murge e molti dubbi restano. Da parte sua, è giunto l’apprezzamento per tutte le forme possibili messe in atto da parte della Regione per aggredire il batterio. Infine, l’invito agli Enti pubblici a monitorare i propri appezzamenti, per prevenire ma anche per fare un’analisi di ciò che è presente nel territorio compresa la quantità di rifiuti abbandonati, speciali e pericolosi.

A rassicurare un po’ tutti sull’attività messa in campo dell’Osservatorio fitosanitario in collaborazione con Arif, è intervenuto l’assessore regionale all’agricoltura Donato Pentassuglia, rilevando che la dimostrazione che l’attività di monitoraggio sta avvenendo in maniera seria, ne deriva dall’individuazione della sola pianta ritrovata a Minervino. Per l’assessore il tema serio su cui nessuno può permettersi di transigere è quello che riguarda i lavori di pulizia dei terreni da parte dei privati cittadini, ma anche da parte degli enti che devono emettere delle ordinanze comunali che siano rigide nell’esecuzione della prima fase. Particolare attenzione si deve prestare anche all’accertamento e tracciabilità delle piante che entrano nel nostro territorio.

In conclusione dei lavori sul punto richiamato, la consigliera Di Bari, ringraziando l’Osservatorio e l’Assessorato su quanto si sta facendo, ha auspicato che la stessa attenzione della Regione venga seguita anche dalla Provincia Bat, in ordine soprattutto alla situazione dell’azienda Papparicotta. Pertanto, ha chiesto l’aggiornamento del punto.