Con determinazione dirigenziale n.2304 il Settore Servizi Sociali, Educativi, Pubblica Istruzione, Cultura, Politiche di Promozione e Diffusione dello Sport, Pari Opportunità, Demografici, Elettorali ha approvato lo schema di Avviso Pubblico per la selezione di personale esterno per conferimento di incarico professionale di coordinatore strategico – programmatico del programma “DESTEENAZIONE-DESIDERI IN AZIONE. COMUNITA’ ADOLESCENTI”, di tutte le attività previste dalla misura di finanziamento al fine della realizzazione di un “progetto sperimentale per la costituzione di uno spazio multifunzionale di esperienza per adolescenti sul territorio nazionale, per l’erogazione di servizi integrati volti a promuovere, nei ragazzi e nelle ragazze, l’autonomia, la capacità di agire nei propri contesti di vita, la partecipazione e l’inclusione sociale”.

Il Coordinatore Strategico del Programma DesTEENazione è una figura di alto profilo con competenze interdisciplinari, incaricata di garantire la visione, la coerenza e l’efficacia delle azioni previste dal progetto. Questo ruolo coniuga capacità gestionali, strategiche e relazionali, ed è cruciale nel promuovere politiche giovanili efficaci e sostenibili in collaborazione con le istituzioni locali, le scuole, le famiglie e le organizzazioni del territorio.

«Dopo aver presentato il progetto “Desteenazione” alle e ai dirigenti scolastici delle scuole medie inferiori e superiori – afferma l’Assessora al Futuro, Viviana Di Leo – siamo pronti con il primo avviso pubblico per la selezione di in collaboratore esterno che dovrà svolgere la funzione di coordinatore strategico-programmatico. Una figura centrale che ci supporterà per tutta la durata del progetto, il quale non manca di complessità. “Desteenazione” è una sfida che abbiamo voluto cogliere sin dal primo momento, perché non è solo un’opportunità per i giovani e i giovanissimi, ma per tutta la città».

L’incarico avrà durata di circa 36 mesi e avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto. La sede di lavoro è il Comune di Andria. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate unicamente tramite il Portale del Reclutamento InPA, al link: https://www.inpa.gov.it/.

Scadenza Avviso 18 giugno ore 23:59