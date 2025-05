È alle porte il rinnovo delle cariche sociali di Andria Multiservice spa, la società in house partecipata del Comune di Andria che negli ultimi anni ha registrato un significativo rilancio finanziario. L’intergruppo consiliare «Cultura, Salute e Ambiente» interviene nel dibattito chiedendo la conferma dell’attuale governance. La società, che ha il Comune di Andria come socio unico, vedrà a breve il rinnovo sia dell’amministratore unico, ruolo oggi ricoperto dal dottor Antonio Griner, sia del collegio sindacale. I componenti attuali in proroga sono il presidente, dottor Michele D’Ambrosio, e i componenti dottoressa Antonella Santovito e dottor Arcangelo Paradiso.

L’intergruppo evidenzia come «tutta l’assise comunale ha fortemente creduto nella società in questione, che ha registrato negli ultimi anni grazie ai nuovi servizi e al lavoro dei professionisti nominati, il raggiungimento di un equilibrio finanziario, registrando addirittura un utile di esercizio nelle annualità 2023 e 2024». Un risultato significativo per una realtà che aveva attraversato momenti di difficoltà e che molti consideravano destinata alla liquidazione. L’intergruppo sottolinea come questo rilancio sia avvenuto «in favore dei tanti lavoratori che giornalmente vi operano», evidenziando l’importanza sociale dell’operazione di risanamento.

«Ci si augura che la società partecipata possa continuare a completare il suo percorso di risanamento attraverso una oculata gestione e continuità di strategia e di professionalità che hanno permesso la messa in sicurezza di una realtà cittadina», si legge nel documento dell’intergruppo. La richiesta è esplicita: «L’intergruppo si auspica che la scelta dell’amministrazione sia di confermare sia l’amministratore unico, dottor Antonio Griner che il collegio dei revisori nella sua interezza anche in considerazione dell’egregio lavoro sin qui svolto». Una posizione che punta sulla continuità gestionale come garanzia per il consolidamento dei risultati ottenuti e per il completamento del processo di risanamento della società partecipata, considerata strategica per i servizi cittadini e per la tutela occupazionale.