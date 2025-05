Si è tenuto oggi a Chengdu l’incontro istituzionale tra la delegazione della Città Metropolitana di Bari e della Regione Puglia, con il Direttore del Dipartimento della Cultura, Radio, Televisione e Turismo, e i referenti culturali del territorio di Chengdu. Ne danno notizia la consigliera regionale e componente della Commissione Cultura Grazia Di Bari e la delegata metropolitana alle Politiche Culturali Francesca Bottalico.

È emersa la volontà di consolidare i rapporti istituzionali culturali, turistici e commerciali tra Puglia e i territori di Chengdu finalizzati a valorizzare le risorse socio economiche e turistiche. L’avvio delle nuove tratte aeree con voli diretti tra Chengdu, Roma e Milano, ha infatti favorito l’aumento del turismo sia italiano che cinese. Sono state avviate anche le interlocuzioni per la prossima biennale di beni culturali immateriali di Chengdu, dove la Regione Puglia e la Città Metropolitana saranno invitate a partecipare con il proprio patrimonio culturale materiale e immateriale, con la possibilità di valorizzare esperienze artistiche significative e identitarie della nostra regione e della città metropolitana.

«Il lavoro di squadra ci porta a costruire occasioni importanti per i territori. Stiamo portando avanti – dichiara la consigliera regionale Grazia Di Bari – progetti importanti e mostrando la bellezza delle tradizioni regionali e del nostro patrimonio storico – culturale, molto apprezzato in Cina. Sono stati evidenziati anche i risultati positivi della mostra ‘Il dono degli Dei’, promossa dalla Regione Puglia, che ha attirato nella sola Chengdu oltre 600.000 visitatori. Stiamo lavorando per creare nuovi canali di scambio per artigiani, imprese culturali e operatori turistici. La cultura genera grandi opportunità di sviluppo».