«L’Intergruppo Consiliare esprime la sua più forte preoccupazione e protesta contro la politica sanitaria della ASL BAT, che continua a procedere con la destrutturazione dell’Ospedale della nostra città, ignorando ogni principio di ragionevolezza ed economicità». E’ quanto si legge in una nota.

«La recente decisione di rideterminare i parametri standard regionali per l’individuazione di Strutture Complesse, Semplici e Semplici Dipartimentali, sembra essere guidata più da logiche politiche che non da reali esigenze sanitarie. La ASL BAT, infatti, sta procedendo a tagliare reparti essenziali per la salute dei cittadini andriesi, senza alcuna giustificazione logica o economica.

L’Intergruppo Consiliare sottolinea che questa politica sanitaria è caratterizzata da una forte disparità tra le diverse aree della provincia, con una evidente penalizzazione di Andria. La mancanza di una autentica rappresentanza politica e sanitaria per la comunità andriese sta portando a decisioni che danneggiano la salute e il benessere dei cittadini.

È giunto il momento che ogni figura istituzionale e, in particolare, il Sindaco, che è la massima autorità sanitaria locale rimasta inspiegabilmente troppo silente su tale questione in questi anni, si impegni formalmente a contestare il lavoro della ASL e a chiedere una revisione delle decisioni prese. È necessario che si agisca con urgenza per tutelare la salute e il benessere dei cittadini andriesi.

L’Intergruppo Consiliare chiede pertanto una posizione unitaria delle forze politiche e sociali andriesi, dell’Amministrazione Comunale e del Consiglio Comunale, per respingere con forza questo ennesimo tentativo di ridimensionamento dell’offerta sanitaria cittadina.

Invitiamo il Presidente del Consiglio Comunale a convocare con urgenza la conferenza dei capigruppo per redigere un ordine del giorno condiviso tra le tutte le forze politiche da sottoporre all’approvazione del prossimo Consiglio Comunale».