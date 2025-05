Hanno deciso di rassegnare le dismissioni 15 vigilantes della Pegaso Security, le ragioni della decisione saranno illustrate in una conferenza stampa che si terrà domani, martedì 27 maggio, a partire dalle ore 10, presso la sede della CGIL Bat ad Andria, in via Guido Rossa.

Sarà presente la segretaria generale della Filcams Cgil Puglia, Barbara Neglia e la segretaria generale della Filcams Cgil Bat, Tina Prasti. Le dirigenti sindacali ripercorreranno le tappe della vertenza fino alla decisione di questi lavoratori di rassegnare le dimissioni e sarà presente una rappresentanza di vigilantes della Bat.

“Due giorni di sciopero ad aprile, uno alla fine di marzo, sempre alta l’adesione. Con i lavoratori abbiamo chiesto alle istituzioni di interessarsi della vicenda che lo vedeva coinvolti, ritardi nel pagamento degli stipendi, giusto per citare un problema. E poi problemi con l’organizzazione del lavoro, nelle relazioni sindacali, la garanzia di un lavoro in sicurezza, con mezzi idonei e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla regolamentazione del settore. Tante istanze alle quali non ci sono state mai risposte e verso le quali nessuno che abbia mai mostrato interesse, nessuna istituzione”, ricorda Tina Prasti, segretaria generale Filcams Cgil Bat.