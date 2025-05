Prosegue il Festival della Legalità. Oggi l’inaugurazione del murale, realizzato dagli studenti del Liceo Artistico “G. Colasanto”, presso il Centro di Aggregazione Fornaci. Un luogo non a caso, come ha ribadito il Sindaco Giovanna Bruno: «Vicino a questo luogo fortemente vandalizzato noi scegliamo di “raffigurare” la legalità. Questo bellissimo disegno dimostra l’azione e la partecipazione di tanti, a rendere belli i luoghi della città ma soprattutto a prendersene cura. L’invito ai più giovani è proprio questo: prendersi cura delle persone e degli spazi di tutti».

Presente la Giunta Comunale, delegazioni di studenti, docenti e genitori. Ad animare la cerimonia il Piccolo Coro Note Lilla dell’i.c. “Jannuzzi – Di Donna”.

Anche per questa edizione del Festival della Legalità si rinnova la collaborazione con Gariwo per l’iniziativa “Il Giardino dei Giusti”: dopo i primi nomi dei testimoni di legalità inseriti lo scorso anno, domani 27 maggio alle ore 10.00 – Parco Card. Ursi, via Aldo Moro nella sezione “GIARDINO DEI GIUSTI” saranno posizionate altre 4 targhe commemorative in ricordo di Boris Giuliano, Aldo Moro e la scorta, Don Tonino Bello e Giacomo Matteotti. Nella medesima circostanza sarà ufficializzato il Patto di collaborazione con Forum Ambiente “Ricorda e Rispetta” a cui l’area del Giardino dei Giusti verrà affidata per la sua gestione e manutenzione.

Alle ore 11.00 all’istituto “E. Carafa”, per la sezione #TESTIMONI DI LEGALITA’

“In memoria di Aldo Moro e la sua scorta”, la testimonianza di Giovanni Ricci, figlio di Domenico, Carabiniere della scorta di Aldo Moro. Subito dopo la consegna degli Attestati di Benemerenza a Rappresentanti delle Forze dell’Ordine.

Domani sera, invece, alle ore 19.30 un evento importante per la città: sarà riconsegnata la riqualificata piazza Toniolo. Saranno nell’occasione presentati anche i prodotti della filiera corta e sostenibile a cura di Spazio Terre Aps, Cooperativa Sant’Agostino, Amici di San Vittore Onlus – Progetto Senza Sbarre. Ad animare la serata il coro dei piccoli dell’I.C. “G. Verdi-P. Cafaro” che presenteranno il loro progetto musicale “Cantautorando”.