I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Andria, Doriana Faraone e Pietro Di Pilato, insieme al consigliere del Gruppo Misto Nicola Civita, lanciano un duro attacco sulla situazione sanitaria della città, denunciando il progressivo depotenziamento dell’ospedale Bonomo mentre il nuovo nosocomio rimane ancora un miraggio.

«Mentre non si vede ancora nulla del nuovo ospedale di Andria, l’attuale glorioso ospedale Bonomo continua a perdere quota», denunciano i consiglieri. Secondo Faraone, Di Pilato e Civita, il problema non è di «campanilismo», precisando che «nessuno di noi si è mai sognato di andare ad intaccare le prerogative degli altri ospedali della zona», ma piuttosto il fatto che «al Bonomo di Andria spettava e spetta l’emergenza urgenza».

I consiglieri M5S sottolineano che «anche in vista della realizzazione del nuovo ospedale in Contrada Macchia di Rose, di secondo livello e con 400 posti letto, il Bonomo doveva essere potenziato e non depotenziato». La situazione attuale costringe gli andriesi ad «andare con il cappello in mano ad elemosinare per avere il Polo Universitario e l’eliporto, cose che già spettavano ad Andria».

«Perché continua ad accadere tutto questo, senza che la politica locale che conta muova un dito? Per noi, lo diciamo ormai da tanto tempo, è tutto molto strano!», si interrogano polemicamente.

L’ultima preoccupazione riguarda il nuovo Atto Aziendale sanitario. «La Radiologia andriese, riferimento per tutto il territorio, pare verrebbe superata da quelle di Barletta e Bisceglie, forse anche come organico», spiegano i pentastellati. «Altra cosa inspiegabile pare stia accadendo per la Cardiologia, nostro fiore all’occhiello».

Faraone, Di Pilato e Civita annunciano che «approfondiremo e vi informeremo, come sempre», ma ricordano che «se man mano riavvolgiamo a ritroso il nastro del tempo troviamo altre cose inspiegabili già accadute, pensiamo ad Urologia, ad Oculistica, ad Otorino».

I consiglieri M5S e del gruppo Misto precisano di condividere «ovviamente, le nuove realizzazioni a Barletta e Bisceglie, ma da effettuare nell’ambito della loro competenza, non a spese di Andria». Particolarmente critica la situazione relativa ai tempi di realizzazione: «Addirittura rischia di partire prima la realizzazione del nuovo ospedale di Bisceglie e non il nuovo di Andria, avviato anni prima come progetto. Incredibile!».

Sul fronte delle priorità locali, i pentastellati evidenziano un paradosso: «Ad Andria sapete cosa avremo come novità? Uffici in Via Barletta, in locazione per giunta, mentre non si è voluto neanche prendere in considerazione l’apertura di un ambulatorio di pochi ambienti per il trattamento dei malati di tumore». «Non è uno scherzo, si spende per gli uffici e non per i malati di tumore!», denunciano.

La critica si estende anche ai diritti dei lavoratori: «Neanche i diritti basilari dei dipendenti della sanità, come i buoni pasto, sono stati riconosciuti».

In vista delle prossime scadenze elettorali, Faraone, Civita e Di Pilato concludono con un appello: «Le elezioni, regionali e comunali, si avvicinano e solo un intervento in massa degli andriesi ai seggi potrà ribaltare questo disastro, punendo politicamente i responsabili e dando una possibilità in più a figli e nipoti di rimanere nella terra natia».