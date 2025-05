«Come ha ben evidenziato il Ministro Foti nel suo intervento alla Camera, l’obiettivo del Pnrr al Sud ha superato il 40% e di questo risultato possiamo essere fieri. Se ne faccia una ragione la sinistra che continua a mentire sapendo di mentire». Lo dichiara il deputato di Andria di Fratelli d’Italia Mariangela Matera, componente della Commissione Finanze.

«Non esistono fondi per gli armamenti, carri armati e bombe, ma investimenti per scuole, mense e asili nido nelle misure aggiuntive. Il Governo Meloni continua ad operare per la crescita del Paese, mantenendo obiettivi e promesse fatte agli italiani».