Venerdì 30 maggio, alle ore 11.00, a Palazzo di Città, si terrà la cerimonia di premiazione delle studentesse vincitrici della sezione Scuole della IV edizione del Premio Giornalistico “Michele Palumbo”.

Organizzato dal Circolo della Stampa, il Premio è patrocinato – per il segmento Scuole- dall’Amministrazione Comunale e la cerimonia si svolgerà alla presenza del Sindaco, Giovanna Bruno, dell’Assessora alla Bellezza, Daniela Di Bari, e dei rappresentanti del Circolo della Stampa, e vedrà premiate Giulia Maria Lomuscio e Giulia Miccoli per il Liceo Scientifico “R. Nuzzi” e Greta Lops per il Liceo Classico “Carlo Troya”.

Alla cerimonia interverranno anche le Dirigenti scolastiche dei due licei cittadini, la Prof.ssa Dora Guarino per il “Carlo Troya” e la Prof.ssa Nicoletta Ruggiero per il “R.Nuzzi”, oltre ai docenti che si sono occupati, in piena autonomia, delle fasi di promozione e selezione degli elaborati.

All’evento parteciperanno anche alcuni rappresentanti delle classi III e IV dei due licei per illustrare loro la V Edizione 2025, per l’anno scolastico 2025-2026, del Premio che ha già ricevuto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.