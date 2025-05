L’ennesimo risultato straordinario per Riccardo Conversano. Il maratone andriese il 10 maggio scorso ha allungato ulteriormente il suo ricchissimo palmarès personale partecipando alla 26^ edizione della Nove Colli Running 200,3 chilometri. Una gara notoriamente fatta di sofferenza, inserita tra le dieci più dure e difficili da superare a livello europeo (in questo tipo di competizioni, statisticamente, il 60% dei partecipanti non raggiunge il traguardo). Riccardo Conversano non solo ha completato la gara in 23 ore e 52 minuti, ma si è anche classificato 9° al traguardo di Cesenatico. Su 82 partenti, in 47 hanno completato la gara. Anche se non ha vinto, il maratoneta andriese ha portato a casa un altro titolo italiano IUTA (Italian Ultramarathon and Trail Association) di categoria nella specialità super fondo. Riccardo, ai nastri di partenza, è stato accompagnato e incitato dal presidente dell’Asd Maratoneti Andriesi Giuseppe Di Niccolo e dal collega Domenico Ricco.

Di Niccolo, emozionato di quanto realizzato da Conversano, ha espresso complimenti nei suoi confronti “per la sua determinazione e forza in questa disciplina. Col passare del tempo è diventato un riferimento per tutta la squadra a suon di titoli italiani, onorando nel migliore dei modi la maglia dei Maratoneti Andriesi”.