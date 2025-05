La Xylella continua la sua avanzata silenziosa, ma devastante. Dopo anni di segnalazioni nel Salento e nel sud della Puglia, ora il batterio che ha decimato gli uliveti pugliesi preoccupa anche nel nord della provincia di Bari. A lanciare l’allarme, con una nota congiunta, sono le rappresentanze cittadine di nPSI (Antonio di Gregorio), Fratelli d’Italia (Sabino Napolitano), Lega (Paola Albo), Io Sud e Generazione Catuma (Gaetano Scamarcio).

«La Xylella – si legge nella nota – non è più solo un problema del Salento. Anche Andria, città simbolo dell’olivicoltura pugliese, rischia di pagare un prezzo altissimo. Eppure, da parte della Regione Puglia non arrivano risposte. E il Comune resta in silenzio per motivi evidentemente politici».

I dati riportati sono allarmanti: quasi 3 miliardi di euro di danni, 600.000 giornate lavorative andate in fumo e oltre 8.000 chilometri quadrati di territorio colpiti, secondo Coldiretti Puglia. Una vera emergenza che, oltre a compromettere la produzione agricola, intacca anche il paesaggio e l’identità culturale della regione.

Particolarmente critico, secondo i firmatari, è il recente fallimento della Commissione regionale d’indagine sulla Xylella, incapace di operare per mancanza del numero legale. «Assenze ingiustificate – accusano – e un presidente della IV Commissione che non ha ritenuto nemmeno di partecipare all’incontro pubblico tenutosi proprio ad Andria, dove agricoltori e cittadini attendevano risposte».

E se a livello nazionale qualcosa si muove – come il recente stanziamento di 30 milioni di euro per il reimpianto di ulivi resistenti e il decreto DDS n. 50/2025 sugli aiuti nelle aree infette – sul fronte regionale resta molta strada da fare. Sono ancora oltre 115.000 gli ettari esclusi da ogni forma di rigenerazione, mentre solo una parte minima degli ulivi abbattuti è stata ripiantata.

Da qui, una serie di richieste precise: la riattivazione immediata e concreta della Commissione regionale, l’estensione dei piani di rigenerazione anche alla BAT, l’obbligo di indicare l’origine dei prodotti alimentari per contrastare l’“Italian sounding” e la creazione di una cabina di regia unica tra Governo, Regione e mondo agricolo.

«Difendere l’agricoltura – concludono le forze politiche – significa difendere il futuro della Puglia. La nostra terra merita rispetto, attenzione e progetti concreti. Basta con le chiacchiere del PD, basta con il silenzio dell’amministrazione Bruno».