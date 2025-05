Dal 23 maggio al 1° giugno il Camposanto di Andria sarà protagonista della Settimana Europea dei Cimiteri – WDEC 2025, l’iniziativa internazionale promossa dall’ASCE (Association of Significant Cemeteries in Europe) per valorizzare i cimiteri come luoghi di storia, arte e cultura.

Un riconoscimento importante per la città, che entra ufficialmente nel circuito dei Cimiteri Monumentali d’Europa. Un traguardo annunciato nei mesi scorsi e ora concretizzato con un programma ricco di appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza.

«Per l’occasione – spiega Antonio Griner, amministratore unico di AndriaMultiservice S.p.A. – abbiamo messo a punto un programma articolato, pienamente condiviso dalla sindaca e dalla civica amministrazione. Dal 23 maggio al 1° giugno sarà possibile visitare il percorso “Radici di Libertà, Memoria di chi ha combattuto”, inaugurato lo scorso 25 aprile».

Tre gli appuntamenti principali previsti durante la settimana. Domenica 25 maggio, alle ore 10.30, si terrà una visita guidata alla scoperta dell’architettura funeraria e dell’evoluzione storica del Camposanto, in collaborazione con la sezione locale di Italia Nostra e con la guida dell’architetto Vincenzo Zito.

Giovedì 29 maggio, invece, alle ore 10.00, lo stesso architetto accompagnerà un gruppo di alunni delle scuole primarie e secondarie cittadine in un mini tour educativo, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni al valore storico e culturale del luogo.

«Proseguiamo con convinzione nel progetto di valorizzazione del nostro Camposanto – afferma la sindaca Giovanna Bruno –. Con il titolo “Gardens of 80”, l’ASCE propone i cimiteri come spazi condivisi in cui si celebrano Memoria, Giustizia, Pace e Uguaglianza, in linea con l’obiettivo 16 dell’Agenda 2030 dell’ONU, nella ricorrenza degli 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale».

«Anche in questa occasione – conclude la sindaca – simbolica ma anche sostanziale, ci piace che la nostra comunità si faccia trovare in prima fila».