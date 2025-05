Presentato questa mattina in conferenza stampa a Palazzo di Città il programma dei festeggiamenti della comunità dei Salesiani di Andria in onore di Maria Ausiliatrice e San Giovanni Bosco. Alla presenza dei volontari organizzatori, di Don Donato Bosco Direttore dell’opera salesiana e del Sindaco Giovanna Bruno, sono state illustrate tutte le iniziative previste alcune delle quali inserite nel calendario del Festival della Legalità – V edizione che prende avvio oggi in sala Consiliare. Il tema scelto per quest’anno dai salesiani è “Gioiosi nella Speranza”.

«Nell’anno del Giubileo – ha ricordato don Donato – la Chiesa chiede al mondo di tenere viva la speranza e, per tenerla in vita nella propria vita, l’uomo non può e non deve solo guardare nella direzione dei suoi piedi, accontentandosi di aver fatto un semplice passo in avanti, ma impegnarsi e sforzarsi, con coraggio, di tendere le sue mani e guardare negli occhi l’altro che incontra. «La Speranza (che è Gesù) tiene in piedi la vita, la protegge, la custodisce e la fa crescere», ecco perché come Comunità sentiamo il bisogno di “guardare oltre”, dove la speranza è novità, per scorgere percorsi nuovi, avviare processi di ascolto per discernere scelte di rinnovamento secondo il carisma di Don Bosco per i giovani e le famiglie. Don Lorenzo Milani diceva: «Il compito dell’educatore è scorgere negli occhi dei ragazzi la promessa di futuro»; che sia il monito per tanti a prendere sul serio la questione educativa, in una Comunità che cammina insieme carica di una grazia piena di speranza gioiosa».

Il giorno della Festa della comunità sarà il 25 MAGGIO: un’intera giornata di festa che si articolerà in due grandi momenti: al mattino con la STRADONBOSCO e al pomeriggio con la Santa Messa e la processione, per concludere poi con la grande festa in cortile.

La STRADONBOSCO 2025 è un evento patrocinato dalla Regione Puglia, in collaborazione quest’anno con l’associazione PGS Don Bosco Ruggiero Lorusso e dal Comune di Andria ed è inserita nel programma del Festival della legalità. Una manifestazione che rappresenta ormai un punto fermo della settimana di festeggiamenti delle Comunità educativa, per il suo carattere distintivo, che coniuga perfettamente la spiritualità Salesiana e l’impegno sociale.

«I Salesiani portano nel tempo ad Andria un’opera importante al fianco delle giovani generazioni – ha affermato il Sindaco Giovanna Bruno – l’oratorio di Don Bosco nella città di Andria è stato considerato un po’ il patrono di tutti gli oratori ed è anche il motivo per cui l’Amministrazione Comunale, anche nell’avvicendamento di chi la rappresenta, ha sempre partecipato alla festa di Don Bosco in maniera solenne. Tra l’altro i salesiani sono l’unica presenza all’interno della sesta provincia pugliese e questo ci fa particolarmente piacere».

La StradonBosco prenderà il via alle ore 9:00 (raduno alle ore 8) direttamente dal “running village” allestito nel cortile dell’Oratorio Salesiano. Previste due distanze per i partecipanti: la passeggiata di 5 km e la corsa non competitiva di 10 km; entrambe si snoderanno lungo un percorso accessibile a tutti nel centro storico della città, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sano e il valore della speranza come motore di cambiamento personale e collettivo. Tutti sono invitati: famiglie, ragazzi e giovani, adulti e chiunque desideri vivere la gioia dello stare insieme e trascorrere una giornata in serenità. Durante il percorso sono previsti piccoli momenti di animazione e al termine della passeggiata verrà offerto un ricco ristoro a tutti i partecipanti e lo straordinario pacco gara, il tutto reso possibile grazie al contributo di numerosissimi sponsor e partner della manifestazione (info e iscrizioni presso la segreteria allestita all’ingresso dell’Oratorio in corso Cavour 71).

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 19:00, nel cortile dell’oratorio, sarà celebrata la santa messa presieduta dal direttore dell’Opera salesiana; a seguire la tradizionale processione che attraverserà le vie del centro cittadino, con le statue di Maria Ausiliatrice, San Giovanni Bosco e San Domenico Savio, insieme ai bambini che quest’anno hanno ricevuto il Sacramento della prima comunione, ai bambini della catechesi, ai ragazzi, ai giovani, alle famiglie e a tutti i membri della famiglia salesiana e fedeli della parrocchia dell’Immacolata. E subito dopo festa e musica, con degustazioni del territorio. A conclusione della intensa giornata, ci sarà la tanto attesa estrazione della lotteria con tantissimi premi, tra cui quest’anno, il primo premio sarà un viaggio all-inclusive per due persone a Sharm el-Sheikh.

Ad anticipare il giorno della festa sono in calendario altri momenti di carattere culturale, formativo e spirituale: nei giorni 21-22-23 maggio, triduo in preparazione alla Festa di Maria Ausiliatrice, nel cortile dell’Oratorio alle ore 20:00; nell’ambito del festival della legalità del Comune di Andria, giovedì 22 maggio alle ore 19:00 nel salone don Bosco, ci sarà la presentazione del libro «CARNE AMARA» Storie di prostituzione all’ombra del San Nicola di Raffaele Diomede, appuntamento con il Festival della Legalità; ed infine il 24 maggio, giorno della solennità di Maria Ausiliatrice, nella chiesa dell’Immacolata, ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Paolo Zamengo, già parroco dell’Immacolata per festeggiare il suo 50° anniversario di ordinazione sacerdotale.