Riceviamo e pubblichiamo l’intervento del sindaco di Andria Giovanna Bruno in occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia che ricorre oggi, 17 maggio.

«In questi anni ho ascoltato, ricevuto, conosciuto e incontrato diversi giovani attaccati fisicamente e verbalmente per la loro ‘diversità’. Diversi da chi o da cosa non è dato comprendere. Vittime di odio e di follia umana, questo si. Di preconcetti e retaggi, di chiusure mentali ed emotive. Vittime di chi è incapace di rispettare, di stare fermo al suo posto con le sue idee e le sue convinzioni, le sue scelte affettive e i suoi orientamenti sessuali.

Nei tanti dialoghi e confronti, quella che mi è sempre rimasta dentro, forte, è solo e soltanto una cosa: la richiesta di salvaguardia della propria dignità.

Perché di questo parliamo.

Nel nostro Paese c’è un arretramento preoccupante sul tema dei diritti. Dalla censura nelle scuole al proliferare dell’odio omofobico e transfobico che invade i social, le comunità arcobaleno sono sempre più esposte ad attacchi impuniti, con la complicità di una cultura diffusa di silenzio e superficialità, oltre che indifferenza.

Questa giornata rappresenta una mobilitazione delle coscienze perché arretrare sui diritti di uno solo di noi, significa mettere in pericolo la dignità di tutti.

Questo vale sempre, non a correnti alternate o per temi e argomenti più o meno congeniali agli equilibri mentali di questo nostro tempo falsato da ipocrisie e maschere sciocche.

Stiamo provando anche noi, come amministrazione, a fare la nostra parte, tenendoci ancorati alle nostre scelte di vita ma rispettando doppiamente quelle altrui e spendendoci per essere, quotidianamente. Diffondere la cultura del civile rispetto, è dovere di ciascuno di noi. Ci siamo!».