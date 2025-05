È in partenza la diciottesima edizione dell’Anno di Volontariato Sociale “Invitati per Servire”, promosso dalla Caritas Diocesana di Andria per l’anno 2025–2026. Il progetto, nato per avvicinare i giovani al mondo della solidarietà, quest’anno si ispira alla figura del beato Pier Giorgio Frassati, la cui canonizzazione è attesa per il 3 agosto 2025 in occasione del Giubileo dei Giovani.

Frassati, ricordato da papa Francesco come “un giovane di una gioia trascinante” e da san Giovanni Paolo II come esempio di “carità ardente e servizio ai poveri”, è il modello scelto per accompagnare i partecipanti in un percorso di crescita personale e comunitaria.

Il progetto è aperto ai giovani nati tra il 2000 e il 2009, residenti nei comuni di Andria, Canosa di Puglia e Minervino Murge, ed è esteso anche a ragazzi di origine o cittadinanza non italiana. L’obiettivo è duplice: educare alla solidarietà e alla cittadinanza attiva, e offrire un’opportunità concreta per mettersi al servizio dei più fragili.

I volontari saranno impegnati in attività con minori, adulti in difficoltà, disabili, anziani, e in progetti di commercio equo e solidale a sostegno dei paesi in via di sviluppo. Il percorso prevede formazione, esperienze comunitarie, campi di lavoro e tirocini: un’occasione per scoprire il valore del dono, dell’impegno e della corresponsabilità sociale.

La partecipazione è gratuita e prevede incentivi come gadget, libri, crediti formativi/PCTO per le scuole superiori ed eventuali tirocini universitari. L’AVS è anche un passaggio propedeutico al Servizio Civile Universale.

Le adesioni si raccolgono entro il 30 maggio 2025, richiedendo il link di iscrizione al numero 329 4324868. Inoltre, martedì 20 maggio alle 19.30, presso la sede della Caritas in Via E. De Nicola, 15 ad Andria, si terrà un incontro di presentazione dedicato in particolare ai giovani non coinvolti attraverso le scuole.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.caritasandria.it, seguire i profili social Caritas Diocesana di Andria su Facebook e Instagram, oppure contattare il numero 328 4517674.