Il primo atto della 5^ edizione del Festival della Legalità è stato un incontro di formazione dedicato a tutti i dipendenti del Comune di Andria riguardo ai contratti pubblici e buona amministrazione. Un tema essenziale ma che è solo il prologo di una edizione che durerà sino ad inizio giugno e coinvolgerà davvero tutti gli ambiti sociali, d’impresa, ma anche dello sport nel segno della legalità.

Tanto spazio a lavoro e legalità ma anche impresa e legalità senza tralasciare mai i giovani ed i testimoni di come dovrebbe essere una comunità votata non alla costante ricerca di scorciatoie contro le regole. Dalle piccole cose sino a quelle più grandi passando, per esempio, per la mostra d’arte all’interno del Chiostro San Francesco, sulla Gaza vista da dentro. Ma il primo atto, come detto, è quello dedicato alla formazione per parlare di trasparenza ed efficienza nella pubblica amministrazione grazie anche alla presenza di Consuelo Del Balzo consigliere dell’ANAC, massima autorità in tema di anticorruzione.

Il servizio completo su News24.City.