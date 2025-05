Come leggere i numeri di un’azienda, orientarsi tra budget, costi e marginalità, quali gli errori da evitare e quali invece gli strumenti pratici da portare subito in azienda. Sono questi i temi che saranno sviscerati nel prossimo ciclo di ConfAperitivo organizzato da Confcommercio giovani di Andria, tre appuntamenti che si terranno il 16, il 23 ed il 30 maggio a partire dalle ore 19.30 presso C.S.A. Srl, in viale della Costituzione ad Andria, per scoprire come il controllo di gestione possa fare crescere un’impresa.

Al primo incontro parteciperanno Virgilio Picca e Nicolò Scoditti, partner di Hybris Corporate Finance; Cosimo Di Bari e Giuseppe Gesualdo, associate Hybrid Corporate Finance. Tra gli ospiti degli altri due ConfAperitivo spiccano nomi come quello di Anselmo Marella, responsabile commerciale Club & Cars che sarà ad Andria il 23 maggio e quello di Giovanni Mannucci, Chief Executive Director/Giorgio Srl tra i relatori dell’appuntamento del 30 maggio, entrambi riconoscendone l’importanza hanno adottato il controllo di gestione nelle loro società.

“Governare i numeri per guidare la crescita. Da questa constatazione partiamo per fare capire l’importanza dell’applicazione del controllo di gestione per fare sviluppare le PMI. Perché per crescere, che è ciò che noi auspichiamo per le nostre imprese, c’è innanzitutto bisogno di consapevolezza e approfondimento”, spiega Claudio Sinisi, presidente della Confcommercio di Andria parlando del ciclo di incontri organizzato dal gruppo giovani.

“Abbiamo pensato a questo nuovo ciclo di ConfAperitivo perché dopo aver parlato di start up, storie di successo e imprese di famiglia, abbiamo sentito l’esigenza di concentrarci sui numeri: quelli che contano davvero per guidare un’impresa verso la crescita. I nostri eventi sono pensati per imprenditori, manager, professionisti e per chiunque voglia avere il controllo reale del proprio business. Tra una cifra e l’altra, segni più e meno, naturalmente ci sarà spazio per un aperitivo e interessanti chiacchierate tra professionisti”, aggiunge Francesco Suriano, presidente Confcommercio giovani.

L’ingresso ai ConfAperitivo è libero ma i posti sono limitati. Per partecipare è necessario iscriversi al link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYUgFpRERI0ywTQfN62mhT6YskHexxtv0CNFZmLdx1M7dvZA/viewform

Per info è possibile scrivere a [email protected]