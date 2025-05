Erba alta e incolta in gran parte dell’area verde. Alcuni percorsi pedonali letteralmente spariti ed un generale senso si abbandono. Parliamo del parco Papa Giovanni Paolo II di Andria, situato in corso Europa Unita. A denunciare lo stato in cui versa il piccolo polmone verde del quartiere sono alcune mamme che giornalmente frequentano il parco con i propri figli. Poco da segnalare sulla pulizia, piuttosto attenta. Presenti anche numerosi bidoni dell’immondizia spesso lasciati in bella vista dai giovani che li utilizzano come porte da calcio. Anche le giostre si presentano in buono stato. Quello che segnalano le mamme è la cattiva gestione del verde, ormai fuori controllo con erbacce cresciute oltre modo anche lungo i sentieri pedonali, completamente spariti. Coperta parzialmente persino la frase di San Paolo Apostolo “Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene”, posta all’ingresso accanto alla foto di Papa Wojtyła. La cura del verde del parco è competenza del comune di Andria. L’assessore all’Ambiente Savino Losappio ha fatto sapere che attualmente l’ente deve fare i conti con la scarsità di personale che si occupa del verde urbano. Numericamente parlando ci sono solo tre giardinieri, di cui uno fermo per infortunio. Dunque attualmente sono solo due le unità operative che in questo momento si stanno occupando della manutenzione del verde nella villa comunale. Solo nelle prossime settimane si interverrà in altri parchi cittadini.

Infine le stesse mamme che hanno denunciato la mancata cura del verde, hanno chiesto una maggiore attenzione anche in termini di sicurezza, soprattutto in riferimento alle bici elettriche che spesso entrano all’interno creando non pochi pericoli. Alcuni giorni fa, fa sapere una giovane madre, un bambino ha rischiato di essere investito.