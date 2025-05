Un tripudio di musica, emozioni e partecipazione ha accompagnato il concerto finale dell’Istituto Comprensivo “Verdi-Cafaro”, evento conclusivo dei progetti formativi “Meravigliosa Sinfonia” e “Armonie Corali”. Un momento intenso e coinvolgente che ha visto protagonisti gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, tutti uniti da un linguaggio comune: la musica.

Gli studenti si sono esibiti in un viaggio sonoro attraverso il repertorio dei grandi cantautori italiani — da Fabrizio De André a Lucio Battisti, passando per Francesco De Gregori, Lucio Dalla e molti altri — immergendosi in un patrimonio musicale ricco di poesia, riflessione e bellezza.

Attraverso questo percorso, i bambini della primaria “Verdi” e i ragazzi della secondaria “Cafaro” hanno potuto riscoprire l’autenticità e l’attualità delle parole e delle melodie che hanno fatto la storia della musica italiana.

«Questo progetto non è stato solo un laboratorio musicale: è stata un’esperienza educativa a tutto tondo, in cui i nostri studenti hanno imparato ad ascoltare, a collaborare, a dare voce – letteralmente – alle emozioni che la grande musica sa trasmettere» ha dichiarato la dirigente scolastica Grazia Suriano.

Il coro, cuore pulsante della manifestazione, è stato il frutto di mesi di lavoro, passione e determinazione. Un risultato possibile grazie alla guida sensibile e competente dei docenti esperti Gaetano Pistillo e Gianvito Pizzolorusso, affiancati dalle docenti tutor Mariaelena Mazzone, Valeria Nesta, Annarita Di Cosmo e Mariarcangela Moretti, figure di riferimento fondamentali per i giovani interpreti.

Un’iniziativa che ha confermato ancora una volta il valore della musica come strumento di crescita, inclusione e scoperta, capace di unire le voci e i cuori di studenti, insegnanti e famiglie in un’unica, meravigliosa sinfonia.