Torna anche quest’anno la tradizionale Festa della Comunità dei Salesiani di Andria, in onore di Maria Ausiliatrice e San Giovanni Bosco. Un appuntamento atteso e partecipato che, per l’edizione 2025, si svolge sotto il segno del tema “Gioiosi nella speranza”, in occasione dell’anno giubilare.

La giornata clou sarà sabato 25 maggio, con due momenti principali: al mattino la STRADONBOSCO e nel pomeriggio la celebrazione eucaristica, la processione e la festa in cortile.

La STRADONBOSCO – evento patrocinato dal Comune di Andria e dalla Regione Puglia – rappresenta uno degli appuntamenti più significativi dell’intera settimana di festeggiamenti. Quest’anno si rinnova anche la collaborazione con l’associazione PGS Don Bosco Ruggiero Lorusso, per un evento che coniuga spirito salesiano, partecipazione attiva e impegno sociale.

Tutti i dettagli del programma saranno illustrati durante la conferenza stampa di presentazione che si terrà lunedì 19 maggio alle ore 9:30 presso la Sala Giunta del Comune di Andria.

Interverranno il Sindaco Giovanna Bruno insieme alla Giunta comunale, il direttore dell’opera salesiana Don Donato Bosco, oltre ai volontari animatori e agli organizzatori dell’evento.

Un’occasione di festa, di fede e di comunità che conferma ancora una volta il ruolo centrale dell’opera salesiana nel tessuto sociale ed educativo della città.