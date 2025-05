Mentre i proprietari terrieri e gli agricoltori di Minervino Murge si sono attivati per rispettare le scadenze previste dalle ordinanze contro la diffusione della Xylella Fastidiosa, la Provincia BAT e l’ASL vengono accusate di inadempienza. A puntare il dito è Michele Nobile, vicesindaco del Comune murgiano e consigliere provinciale, che denuncia il mancato rispetto delle linee guida regionali da parte degli enti pubblici.

Il termine perentorio del 12 maggio imponeva lavorazioni e sfalcio dell’erba nei terreni e lungo le strade, inclusi cigli e cunette di competenza pubblica. «È una vergogna che le istituzioni, in primis, non rispettino ciò che impongono agli altri – dichiara Nobile – nonostante avessi segnalato con una PEC al presidente Lodispoto l’urgenza di intervenire già il 7 maggio».

Il vicesindaco evidenzia il senso di responsabilità dimostrato dai cittadini e dallo stesso Comune di Minervino, che, pur con risorse limitate, ha eseguito gli interventi richiesti anche in orario notturno. «Molti agricoltori hanno agito in pochi giorni, mentre gli enti sovracomunali restano immobili».

Non mancano critiche all’ASL locale, accusata di aver trascurato persino l’area del presidio ospedaliero: «Nel nostro nosocomio l’erba ha raggiunto i tre metri di altezza, nonostante le continue segnalazioni».

Per Nobile non si tratta di mancanza di risorse, ma di volontà politica e amministrativa: «L’avanzo di amministrazione provinciale ammonta a 4 milioni di euro. Bastava investirne una piccola parte per contenere un’emergenza che minaccia l’intero territorio».

Infine, un appello al Governo: «Si acceleri sulla riforma delle Province e si restituisca ai cittadini il diritto di scegliere chi deve amministrare. Serve un ritorno alla democrazia diretta».