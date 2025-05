“Il lavoro non è più uno slogan”. È quanto appare scritto a caratteri di cubo sul gazebo allestito da Fratelli d’Italia Andria per raccontare le attività che il Governo Meloni sta realizzando quando ormai siamo al giro di boa della legislatura. Presente per questa occasione di incontro con i cittadini la parlamentare andriese eletta nelle file del maggior partito di Governo Mariangela Matera che ha colto l’occasione per affermare la bontà delle politiche poste in essere. Un giudizio che sarebbe confermato anche dai numeri.

E mentre i numeri del partito sembrano in ulteriore crescita, almeno nei sondaggi, l’organizzazione territoriale prende piede: anche ad Andria dove un serrato confronto ha visto, mesi addietro, prevalere la proposta organizzativa sintetizzata nel nome del dottor Sabino Napolitano e che nel gazebo organizzato presso viale Crispi è riuscito mettere in campo il rinnovato impegno all’ascolto delle esigenze di cittadini.