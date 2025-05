Un evento ormai atteso e consolidato nel panorama culturale cittadino: lunedì 12 maggio 2025, dalle ore 18 alle 24, il Liceo Classico “Carlo Troya” aprirà le sue porte alla cittadinanza per una nuova edizione della Notte del Liceo Classico.

Il tema di quest’anno è la Kalokagathia, parola greca che racchiude l’ideale classico della perfetta armonia tra bellezza esteriore e nobiltà d’animo. Un concetto profondo e attuale, che nella visione ellenica univa l’estetica all’etica: un uomo bello, per i Greci, non poteva non essere anche buono.

Protagonisti indiscussi della serata saranno gli studenti, che daranno vita a performance ispirate al mondo classico e alla sua attualità. Letture, recitazioni teatrali, mostre, danze, concerti: sei ore di eventi per raccontare come la cultura antica continui a contaminare e ispirare la contemporaneità.

La Notte del Liceo Classico si conferma un’occasione per fare scuola in modo innovativo, valorizzando il talento degli studenti oltre i banchi. Un’esperienza che non sostituisce l’istruzione tradizionale, ma la arricchisce, offrendo uno spazio di espressione e confronto creativo.

La comunità del Liceo Troya accoglierà i visitatori con entusiasmo, pronta a condividere una serata di bellezza, conoscenza e partecipazione civica. Un invito aperto a tutti, per riscoprire il fascino e il valore della cultura classica, viva più che mai.