Il Consiglio Provinciale di Barletta-Andria-Trani, nella seduta del 30 aprile 2025, ha approvato il Rendiconto di gestione per l’anno 2024, evidenziando un avanzo disponibile di 4,75 milioni di euro. Una cifra che la maggioranza definisce «assolutamente positiva», frutto anche di entrate straordinarie non preventivabili per oltre 2,3 milioni di euro (RC Auto, IPT, Addizionale Tari, Canone patrimoniale).

Durante la stessa seduta è stata approvata una variazione di bilancio per il 2025, con l’applicazione dell’avanzo vincolato per attivare interventi già finanziati in passato, tra cui oltre 9,2 milioni di euro per la viabilità e 1 milione per l’edilizia scolastica. Altri 1,5 milioni sono destinati a manutenzioni urgenti, come il taglio dell’erba stradale (407mila euro) e la segnaletica verticale (500mila euro).

I consiglieri di maggioranza respingono le accuse di alcuni esponenti del centrodestra, accusandoli di «strumentalizzare politicamente» l’operato dell’Amministrazione Lodispoto, che — sottolineano — ha evitato nuovo indebitamento e attivato lavori già in corso su tutto il territorio provinciale, anche in risposta a recenti eventi calamitosi.

Ribadita inoltre la regolarità dell’avanzamento dei progetti PNRR, l’efficienza della macchina amministrativa e l’impegno per nuove assunzioni utili al potenziamento dell’ente.

«Contano i fatti, non le parole. E i fatti dicono che stiamo risanando e rilanciando la Provincia BAT», affermano i consiglieri di maggioranza, respingendo ogni tentativo di delegittimazione da parte del centrodestra, «che oggi cerca di screditare ciò che non è riuscito a costruire in un decennio di fallimenti».