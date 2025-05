E’ forse il momento che più caratterizza l’impegno sul territorio del Calcit di Andria, l’associazione che da oltre 40 anni si occupa di assistenza ai malati oncologici. La raccolta fondi con le piantine fiorite per la Festa della Mamma è, infatti, non solo un momento di grande coinvolgimento della cittadinanza e delle scuole a testimonianza dell’attività svolta quotidianamente durante tutto il corso dell’anno, ma è anche un momento per dare linfa vitale alle progettualità che ora si basano molto non solo sull’assistenza ma anche su prevenzione e ricerca.

Come ogni anno il gazebo in viale Crispi ad Andria è solo l’ultimo tassello di un gran lavoro preliminare svolto all’interno degli istituti scolastici, assieme ai soci ed in tante altre realtà del territorio. Obiettivo dare ancor più forza e far crescere il progetto di prevenzione che coinvolge direttamente proprio le scuole della città.

Il servizio completo su News24.City.