Un fronte comune contro la Xylella e a difesa del patrimonio agricolo della provincia. Nella giornata odierna, presso l’Assessorato alle Radici del Comune di Andria, si è tenuto un importante incontro promosso dall’Assessore Dott. Cesareo Troia con la partecipazione delle principali Associazioni di categoria e operatori del settore agricolo, per discutere del caso di infezione isolata da Xylella fastidiosa riscontrato recentemente nell’agro di Minervino Murge.

Dal confronto è emersa la volontà unanime di attuare una strategia condivisa e coordinata, finalizzata alla prevenzione e alla salvaguardia delle colture e dell’intero comparto agricolo. Proprio in questa direzione è nata la proposta, subito formalizzata, di costituire un coordinamento provinciale stabile e permanente, che fungerà da punto di riferimento per tutte le realtà coinvolte. Il nuovo organismo prenderà il nome di “Comitato pro Agricoltura” e avrà come ente capofila il Comune di Andria.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti di:

Coldiretti, CIA, Confagricoltura, AIPO, Copagri, Oleificio Rif. Fondiaria e Consorzio Guardie Campestri.

L’obiettivo è chiaro: costruire una rete efficace per monitorare, intervenire e prevenire possibili focolai, proteggendo il lavoro degli agricoltori e la qualità delle produzioni locali.

In questa prospettiva si inserisce anche l’evento pubblico in programma per il 13 maggio alle ore 18:00, presso l’Istituto Tecnico Agrario di Andria (Piazza San Pio X), dal titolo:

“Xylella: le radici della prevenzione”,

che vedrà la partecipazione delle istituzioni e di alcuni tra i massimi esperti regionali in campo fitosanitario.