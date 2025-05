Gli scatti di Papa Leone XIV in visita il 10 marzo 2024 ad Andria in occasione del 448esimo anniversario del ritrovamento dell’immagine della Madonna dei Miracoli.

«L’immagine della Madonna dei Miracoli ci ricorda che il cristiano quando cerca Gesù non lo trova mai da solo, anzi, lo trova nelle braccia di Maria» – aveva detto in quell’occasione l’allora cardinale Prevost, oggi Papa Leone XIV.

Le foto