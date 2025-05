La Parrocchia Cuore Immacolato di Maria è pronta ad accogliere, domenica 11 maggio 2025, l’8^ edizione della Marcia Parrocchiale, un appuntamento atteso con entusiasmo da tutta la comunità andriese, presentato questa mattina in Sala giunta a Palazzo di Città. Il raduno è previsto per le ore 8.00 nei pressi della parrocchia, con la partenza fissata alle 9.00. I partecipanti si cimenteranno in un percorso di circa 7 km che attraverserà le principali vie del centro cittadino e il quartiere parrocchiale, garantendo l’opportunità di vivere una giornata all’insegna dello sport, della salute e della condivisione.

L’evento, organizzato dalla Parrocchia Cuore Immacolato di Maria in collaborazione con l’associazione Giorgia Lomuscio – Tutto per amore, l’Unitalsi e l’Anspi, è reso possibile grazie al supporto di alcuni imprenditori del territorio. Ogni iscritto riceverà un ricco pacco gara con prodotti agroalimentari locali e un esclusivo zaino.

A rendere ancora più vivace la mattinata, negli spazi esterni di Hesira – Odontoiatria e Benessere, sarà possibile assistere a una prova di precisione a cronometri liberi, un’esibizione dinamica e coinvolgente organizzata in collaborazione con il Club Storie e Motori Federiciani: un’ulteriore occasione di intrattenimento per grandi e piccoli, capace di fondere passione per i motori, spirito sportivo e curiosità. Al termine della marcia, i partecipanti potranno godere di un delizioso ristoro, preparato con il contributo dei partner commerciali.

«L’evento di domenica è un momento che vuole unire sport, salute e spiritualità. È l’occasione per rafforzare il senso di comunità, condividere valori che vanno oltre la semplice competizione. Colgo l’occasione per ringraziare le forze dell’ordine che domenica garantiranno lo svolgimento della manifestazione in sicurezza» ha dichiarato don Sabino Troia, parroco del “Cuore Immacolato di Maria”.

L’assessora alla Bellezza con delega allo Sport, Daniela Di Bari, ha sottolineato il valore educativo e sociale dell’iniziativa: «Scegliere di camminare insieme per le vie della nostra città – ha affermato – significa compiere un atto di consapevolezza e responsabilità. È un gesto semplice ma potente, che educa al rispetto dell’ambiente, al benessere individuale e alla riscoperta di un modo diverso di vivere gli spazi urbani. Rinunciare all’auto, anche solo per un giorno, e condividere il cammino con gli altri, ci aiuta a sviluppare un senso di appartenenza e di cura verso la nostra comunità».

Le iscrizioni sono aperte presso l’Oratorio della Parrocchia, ogni sera dalle 19.00 alle 21.00. Il costo dell’iscrizione è di 8 euro. Per maggiori informazioni, è possibile contattare i numeri: 347 4889858 / 329 6320021 / 338 5286849.