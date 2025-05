Venerdì 8 maggio alle ore 19.30 presso la Sala Convegni della Biblioteca “S. Tommaso d’Aquino” il Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politico di Andria, in collaborazione con l’Associazione Cercasi un Fine, la Biblioteca Diocesana, l’Azione Cattolica Diocesana, il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale di Andria e l’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Andria ospiterà il prof. Antonio Autiero, docente emerito di Teologia Morale presso l’Università di Munster in Germania.

Il ciclo di seminari aperti alla cittadinanza sui “volti” della democrazia e sulla “(r)esistenza democratica” vedrà il prestigioso contributo del prof. Autiero, illustre accademico di caratura nazionale ed internazionale.

Il prof. Autiero, infatti, è membro di innumerevoli associazioni scientifiche nonché autore di numerosissime pubblicazioni che spaziano dalle questioni di morale fondamentale, teorie etiche, bioetica ed etica ecologica.

L’illustre relatore analizzerà il tema della Democrazia non solo come assetto istituzionale che garantisce condizioni di libertà personale in un quadro di stato di diritto, ma come architettura di convivenza sociale che si fonda e si rigenera attraverso la partecipazione attiva di ognuno, finalizzata alla corresponsabilità di tutti al bene comune.

Il coordinamento del Forum con gratitudine ospita il prof. Autiero nella città federiciana ed invita la cittadinanza tutta a condividere, attraverso la partecipazione, la ricchezza di questo incontro formativo.