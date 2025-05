Domenica 18 maggio 2025, a partire dalle ore 9:00, la Villa Comunale di Andria diventerà il palcoscenico di un evento che promette di unire sport, solidarietà e comunità: il Torneo di Ping Pong organizzato dall’AVIS Comunale di Andria. Aperto a tutti i cittadini, l’iniziativa invita i partecipanti a mettersi in gioco, divertirsi e, allo stesso tempo, sostenere una causa importante.

Il torneo, che si svolgerà all’aperto, ha come obiettivo quello di sensibilizzare sempre più persone – in particolare i giovani – sul tema della donazione di sangue, usando il ping pong come mezzo per trasmettere un messaggio di solidarietà e spirito di squadra. Un’opportunità per divertirsi e, al tempo stesso, contribuire alla comunità.

Sport, solidarietà e supporto locale

Oltre all’aspetto sportivo, il torneo si distingue per la forte rete solidale che ha coinvolto anche le attività locali. Diversi sponsor locali hanno deciso di supportare l’iniziativa con premi, prodotti e buoni sconto, contribuendo a rendere il pacco gara dei partecipanti un simbolo tangibile della generosità andriese.

Il torneo accoglierà fino a 24 iscritti, che si sfideranno inizialmente in una formula a gironi, seguita da una fase a eliminazione diretta. I vincitori saranno premiati con gadget e buoni offerti dagli sponsor, oltre a un riconoscimento simbolico da parte dell’AVIS.

Informazione e sensibilizzazione

Durante l’evento, sarà presente un punto informativo sull’attività dell’AVIS, con volontari pronti a rispondere alle domande sulla donazione di sangue e a fornire materiale informativo per chi desidera intraprendere il percorso da donatore.

In un periodo in cui si cerca sempre più di dare valore e significato alle esperienze collettive, il Torneo di Ping Pong AVIS rappresenta una vera e propria festa della comunità, dove la competizione sportiva lascia spazio al valore del dono, della partecipazione e dell’unione.

Le iscrizioni sono già aperte!

Non perdere l’occasione di partecipare a questa giornata di sport e solidarietà! Iscriviti subito compilando il modulo al seguente link.

Domenica 18 maggio, la solidarietà scenderà in campo… con racchetta alla mano! Non mancare!