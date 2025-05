Al via il conto alla rovescia per la seconda edizione di Biodiversa. È stata presentata, all’interno della sede della Presidenza della Regione Puglia, a Bari, la rassegna nazionale dedicata alle aree protette italiane, in programma dal 9 all’11 maggio nel quartiere fieristico di Gravina in Puglia e organizzata dall’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia in collaborazione con il Comitato Nazionale dei Geoparchi Italiani UNESCO, Federparchi, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ISPRA, Regione Puglia e Comune di Gravina in Puglia. Un’edizione speciale che celebra il riconoscimento di MurGEopark come Geoparco Mondiale UNESCO: un traguardo importante che diventa occasione per ospitare, per la prima volta in Italia, un vero e proprio summit nazionale dei Geoparchi. A Gravina si incontreranno le esperienze di tutela, valorizzazione e sviluppo sostenibile di questi territori unici, custodi di un patrimonio geologico, ambientale e culturale di importanza internazionale.