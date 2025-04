Confagricoltura Bari-BAT esprime piena fiducia nell’operato della Regione Puglia nella gestione del recente caso di Xylella fastidiosa riscontrato nel territorio di Minervino Murge.

In un incontro con il dott. Donato Infantino, responsabile dell’Osservatorio Fitopatologico regionale, il direttore Vincenzo Villani e il presidente Massimiliano Del Core hanno acquisito informazioni dettagliate da trasmettere agli associati, in merito all’individuazione dell’olivo infetto e alle misure adottate.

“L’albero è stato identificato nell’ambito delle normali attività di controllo, a testimonianza dell’efficienza del sistema di monitoraggio attivo e della professionalità degli operatori coinvolti”, ha precisato il dott. Infantino. Subito dopo la rilevazione, è stata effettuata l’eradicazione della pianta e sono stati eseguiti test su oltre 2.000 campioni prelevati nella zona, in conformità ai protocolli europei.

Ad oggi, l’area infetta risulta limitata a un diametro di circa 50 metri, circondata da una fascia di contenimento, e non sono stati riscontrati ulteriori focolai.

Confagricoltura ha anche richiesto la mappatura aggiornata dei focolai nelle province di Bari e BAT, al fine di garantire un’informazione puntuale agli agricoltori e rafforzare la prevenzione.

“Apprezziamo l’impegno della Regione – dichiarano Villani e Del Core – che, in un contesto complesso e su un territorio molto vasto, riesce a mantenere alta l’attenzione e la reattività. Il presidio garantito dagli ispettori fitosanitari è fondamentale per la tutela dell’olivicoltura pugliese, in particolare nella nostra provincia”.

Nel frattempo, proseguono le attività di sorveglianza, con l’auspicio che la mancanza di nuove infezioni possa portare al ripristino dell’indennizzabilità totale per le aree interessate.