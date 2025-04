Mentre prosegue il ricco calendario della Fiera D’Aprile, con le tante novità ed eventi previsti fino al prossimo 10 maggio (tutte le info sono sul portale istituzionale www.comune.andria.bt.it), l’1 ed il 2 maggio prossimi la città si appresta a vivere due appuntamenti green, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale dell’Amministrazione. Giovedì 1 Maggio alle ore 10.15 è in programma “Andria Cammina”, una passeggiata in città tra parchi, sport e letture per vivere la città a piedi. Si parte dall’Oratorio “San Filippo Neri”. Una iniziativa che vuole celebrare anche la festa del quartiere e della Parrocchia San Giuseppe Artigiano, in occasione della ricorrenza del 1 maggio.

Venerdì 2 Maggio, invece, alle ore 17.00 saranno inaugurati due parchi urbani in Via Indipendenza e in via Melegnano, nei pressi dello Stadio Sant’Angelo dei Ricchi, con la cerimonia di intitolazione degli stessi a Chiara Lubich e Igino Giordani. Andria, infatti, come anticipato dal Sindaco Giovanna Bruno qualche giorno fa, ha deciso di dedicare a Igino Giordani e a Chiara Lubich, testimoni di fraternità sociale e politica, due parchi che si vorrebbe destinare alla socialità ed alla condivisione quotidiana. Quelli del 1 e 2 maggio sono appuntamenti inseriti nel cartellone della Fiera D’Aprile, promossi e realizzati dagli Assessorati alla Bellezza, alla Qualità della Vita ed alla Sicurezza.

«Camminare nella città, fermarsi nei parchi per le letture e praticare sport nella bellezza di conoscere e percorrere la città senza le auto è una buona e sana abitudine che insieme possiamo praticare assaporando la bellezza degli incontri per strada», è il messaggio lanciato dagli assessori Di Bari, Losappio e Colasuonno.