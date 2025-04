Un sito web per raccontare la Resistenza nel territorio della sesta provincia. È il progetto realizzato dagli studenti delle classi quinte dell’ITT “Onofrio Jannuzzi” di Andria, in occasione dell’80° anniversario della Resistenza antifascista, in collaborazione con l’ANPI BAT e con la guida del professor Roberto Tarantino.

La presentazione ufficiale si terrà mercoledì 30 aprile alle ore 10.00, presso l’aula magna “G. Valente” dell’istituto, alla presenza della sindaca Giovanna Bruno.

Il lavoro, articolato e originale, è il risultato di un percorso interdisciplinare durato tutto l’anno scolastico. Gli studenti dell’indirizzo di Informatica hanno creato il sito e un database dedicato, mentre i compagni degli indirizzi di Elettronica e Meccanica hanno condotto approfondite ricerche storiche per riportare alla luce nomi e vicende dei partigiani attivi nella provincia di Barletta-Andria-Trani.

«Gli studenti non solo hanno conosciuto le storie poco note dei nostri partigiani, ma sono riusciti a farsene portavoce» ha commentato il prof. Tarantino, referente ANPI. «Un lavoro importante che rende accessibile a tutti una parte spesso dimenticata della nostra storia. E l’iniziativa, già condivisa con il Liceo Scientifico “Cafiero” di Barletta, punta ad allargarsi ad altri istituti per mappare in modo completo la Resistenza nella BAT».

Soddisfazione anche da parte della dirigenza scolastica, che ha sottolineato l’importanza di valorizzare, anche in un istituto tecnico, le competenze storico-letterarie degli studenti: «Solo così si formano cittadini consapevoli, capaci di costruire una società più giusta e solidale».