E’ partita ieri domenica 27 la 588esima edizione della Fiera d’Aprile dopo il proclamato lutto nazionale per la scomparsa di papa Francesco.

Ad aprire la Classica è stata la Mattinata di primavera con il Food Policy Hub, Spazio Terre e Potentilla, esperti raccoglitori di erbe spontanee che hanno guidato grandi e piccini alla ricerca di erbe commestibili che crescono spontanee nei terreni della Murgia. A seguire un picnic con la passeggiata guidata; da mattina fino a sera, invece, presso lo IAT in piazza catuma, “La messa è finita. Il gallo canta” Progetto Ludo Libera, giochi da tavolo e di ruolo a tema, aggregazione, inclusione, antifascismo e temi storici sulla Liberazione d’Italia, attraverso pratiche inclusive che usano il coinvolgimento emotivo per interiorizzare temi complessi, il gioco come strumento di aggregazione, educazione e divertimento, a cura del Covo della Fenice.

E’ partita ieri, e durerà fino al prossimo 30 aprile dalle ore 10.00-12.00 e dalle ore 18.00-20.00 presso il Museo del Giocattolo – Oasi di S. Francesco, l’Esposizione di Giochi della Tradizione Popolare.

«Una giornata densa di appuntamenti fuori città e dentro la città – commenta l’Assessora alla Bellezza, Daniela Di Bari – tutti vissuti nell’accoglienza e gratitudine delle piccole cose. Passeggiata di primavera all’insegna dei profumi e delle erbe spontanee del nostro territorio, grati della ricchezza della biodiversità. Passeggiare insieme, conversare e riconoscere è un dono altissimo per la comunità e le persone, è un percorso identitario e sostenibile.

Conoscere e riconoscere i giochi e i giocattoli antichi ci aiuta ad assaporare le cose semplici e a ricordare le strade e le soglie delle case abitate dai bambini e dalla meraviglia dei loro giochi.Ritrovarsi poi intorno ai giochi di ruolo intorno ad un tavolo, a piccoli gruppi ci invita ad imparare attraverso il gioco con la felicità dello stare insieme, a regola d’arte».

Oggi 28 Aprile 2025 dalle ore 19.00 Biblioteca Comunale “G. Ceci” c/o la Sala “Michele Palumbo” – Laboratorio gratuito di fumetto, disegno , scrittura e fantasia basato su cartoline da immaginare e disegnare dal titolo: “L’Albero genealogico di FINN” brevi storie che raccontano le vicende di Finn il pinguino, personaggio curioso giunto nella Città di Andria dall’Antartide che racconta le sue impressioni di viaggio attraverso il suo sguardo straniero e affascinato. Partecipanti età dai 6 anni – Collettivo Ka Pow.

Domani 29 Aprile 2025, invece, dalle ore 19.00 presso la Biblioteca Comunale “G. Ceci” c/o la Sala “Michele Palumbo” avrà luogo il Laboratorio gratuito di fumetto, disegno e scrittura creativa basato su cartoline quadrate “Andria in Cartolina” del Pinguino FINN- personaggio immaginario che racconterà Andria e i suoi luoghi tramite soluzioni narrative innovative. Partecipanti età dai 10 anni – Collettivo Ka Pow.

Sempre domani alle ore 19.00 al Food Policy Hub – Chiostro San Francesco, la Presentazione “Ricettario Emotivo della Tradizione”, una pubblicazione che raccoglie 12 biografie di anziane e anziani andriesi e altrettante ricette della tradizione popolare, affiancate da illustrazioni originali. Progetto di recupero del patrimonio immateriale legato alle ricette popolari e sane, al dialogo tra le generazioni e all’aspetto terapeutico della narrazione autobiografica, a cura del Gruppo Informale S. Divenuto, F. Fortugno, G. Schiavone, D. Tattolo.

Parte oggi anche la terza edizione della Rassegna in Vernacolo, dedicata quest’anno a Mimì Ieva. Alle ore 21.00 presso l’Auditorium Mons. Di Donna andrà in scena la Commedia in Vernacolo “Pinz i pinz bun” – a cura della Compagnia teatrale S. Andrea Apostolo, mentre in contemporanea all’Auditorium Parrocchia Madonna di Pompei avrà luogo la Commedia in Vernacolo “Vschiggie indu krticchie”. Domani 29 Aprile 2025 alle ore 21.00 presso l’Auditorium Mons. Di Donna, sarà rappresentata la Commedia in Vernacolo “Quann la fәrtiunә nan t’aiut fricatill a’ sunn!” – a cura della Associazione teatrale “NEXUS” e mercoledì 30 Aprile 2025 (sempre alle ore 21.00) all’Auditorium Mons. Di Donna la rassegna si concluderà con la Commedia in Vernacolo “Nan t daik mangh na loeir” – a cura della Compagnia AMARTE’.

Tutte le info sono sul portale www.comune.andria.bt.it